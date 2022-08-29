Август, 29 в 18:44

Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении. Официальные лица публикуют сообщения об уничтожении баз оккупантов в области.

Факты ICTV собрали все подробности контрнаступления украинских защитников в Херсонской области.

Бои за Херсонщину

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

— Сегодня мы начали наступательные действия по разным направлениям. Контрнаступление продолжается уже давно – это истощение врага и непредоставление ему возможности продвигаться. А сегодня мы начали именно наступательные действия по разным направлениям, в том числе в Херсонской области, — отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что сейчас нужно “набраться терпения”, ведь любая военная операция нуждается в тишине.

— Сейчас, в условиях гибридной войны, надо осознавать, что любые действия, даже если они очень вдохновляют, должны произойти и иметь логическое завершение. Только тогда они будут результативными. Новость есть, она всех вдохновила, дальше нужно набраться терпения, – сказала она.

Кроме того, боевики 109 полка так называемой ДНР отошли со своих позиций под Херсоном. Российские десантники, прикрывавшие их, также сбежали с поля боя.

Оккупантов “отрезают” от поставок оружия

В оперативной группировке войск Каховка рассказали, что во временно оккупированной Херсонской области уничтожены почти все крупные мосты: Антоновские железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы.

По их данным, российские оккупанты оказались отрезанными от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. А для Украины это шанс возвращать свои территории.

“Хлопки” на Херсонщине

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал список пораженных целей по состоянию на 13:00 в Херсонской области:

Берислав, попадание в базу войск РФ;

попадание в пост рядом с Северо-Крымским каналом;

попадание в переправу во Львове (Бериславский район, Херсонская область) – уничтожена полностью;

ВСУ нанесли мощный удар по воинской части в Херсоне на Паровозной улице.

Он уточнил, что в Бериславе ВСУ попали в машиностроительный завод, где войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу. Там начался пожар.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань тоже рассказал, что в течение ночи и утра 29 августа вражеские войска понесли серьезные потери. ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке, Бериславе.

Реакция официальных лиц на контрнаступление ВСУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на информацию о контрнаступлении на юге.

— Херсон – это Украина. Впереди наш Херсон, – написал он.

Иронично ситуацию с контрнаступлением прокомментировал и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

– Мне сообщают, что стремительно вырос спрос на надувные лодки и матрасы на правом берегу Днепра, – отметил Ким.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также добавил, что единственное возможное “переговорное” направление Украины с Россией находится на фронте. На юге Вооруженные силы достигают успехов.

– Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в том числе на южном направлении фронта. “Переговоры” проходят успешно. Ожидаем новые “компромиссы” в виде “жестов доброй воли”, — говорит он.

Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. «Перемовини» відбуваються успішно. Очікуємо на нові «компроміси» у вигляді «жестів доброї волі». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Что предшествовало

Армия РФ оккупировала часть Херсонской области еще в первые дни войны, войдя на территорию со стороны временно оккупированного Крыма.

Отметим, что Херсон – это единственный областной центр, который оказался под контролем вражеской армии за все время полномасштабного вторжения. В то же время местные жители неоднократно выходили там на проукраинские митинги.

В конце мая 2022 года ВСУ начали контрнаступательные действия на южном направлении. Уже удалось деоккупировать около 50 населенных пунктов в регионе на границах с Днепропетровской и Николаевской областями.

Первый удар ВСУ по Антоновскому мосту произошел 19 июля. Тогда местные оккупационные власти заявили о вынужденном перекрытии переправы.

Антоновский мост — стратегический объект, позволявший россиянам поставлять оружие своей группировке войск на правом берегу Днепра. Они постоянно пытались его отремонтировать и соорудить понтонные переправы из-за его повреждения.

Кроме того, 10 августа ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего тот стал непригодным для проезда тяжелой техники.

26 августа был нанесен удар по Дарьевскому мосту через реку Ингулец на правом берегу Днепра в Херсонской области. Он был единственным путем снабжения оружием в Херсон по правому берегу Днепра из Каховки.