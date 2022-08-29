Август, 29 в 18:16

Во Львовской области суд арестовал имущество, которое незаконно оказалось в собственности Оксаны Марченко, жены экс-нардепа и предателя Виктора Медведчука.

В частности, арест был наложен на три земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн.

По данным СБУ, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию.

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В то же время никаких изменений в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности не было сделано.

– Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами “на законных основаниях”, внесли недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на три отдельных участка и оформили их как собственность компании. На захваченной земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры, — говорится в сообщении СБУ.

Конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.

На данный момент продолжается передача арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).