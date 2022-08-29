Серпень, 29 в 18:16

На Львівщині суд арештував майно, яке незаконно опинилося у власності Оксани Марченко, дружини екснардепа та зрадника Віктора Медведчука.

Зокрема, арешт було накладено на три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн.

За даними СБУ, у 2009 році райдержадміністрація ухвалила незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству.

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Водночас жодних змін у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності не було зроблено.

– Згодом підприємці, з метою заволодіти активами “на законних підставах”, внесли недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на три окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. На захопленій землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні СБУ.

Кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.

Наразі триває передання арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).