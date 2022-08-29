Спутник зафиксировал строительство РФ понтонного моста возле поврежденного Антоновского

Август, 29 в 10:04

Россияне пытаются построить паромную переправу через Днепр возле поврежденного ударами ВСУ Антоновского моста в Херсоне. Снимки спутника Planet Labs за 27 августа, обнародованные Схемами, это подтверждают.

На фото видно, что переправа достигает почти середины Антоновского моста.

В настоящее время длина возведенного моста достигает более 620 м.

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На прошлой неделе британская разведка сообщала о планах оккупантов построить понтонный мост в этом месте.

Переправа через Днепр является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком.

Фото: Wikipedia