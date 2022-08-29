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Факты / Украина

Спутник зафиксировал строительство РФ понтонного моста возле поврежденного Антоновского

Валентина Летяк, редактор ленты
Спутник зафиксировал строительство РФ понтонного моста возле поврежденного Антоновского

Россияне пытаются построить паромную переправу через Днепр возле поврежденного ударами ВСУ Антоновского моста в Херсоне. Снимки спутника Planet Labs за 27 августа, обнародованные Схемами, это подтверждают.

На фото видно, что переправа достигает почти середины Антоновского моста.

В настоящее время длина возведенного моста достигает более 620 м.

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Знімки супутника Planet Labs за 27 серпня,

Фото: Схеми, Радіо Свобода

На прошлой неделе британская разведка сообщала о планах оккупантов построить понтонный мост в этом месте.

Переправа через Днепр является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком.

Фото: Wikipedia

Источник: Радио Свобода
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