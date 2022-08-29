Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Супутник зафіксував будівництво РФ понтонного мосту біля пошкодженого Антонівського

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Супутник зафіксував будівництво РФ понтонного мосту біля пошкодженого Антонівського

Росіяни намагаються збудувати поромну переправу через Дніпро біля пошкодженого ударами ЗСУ Антонівського мосту у Херсоні. Знімки супутника Planet Labs за 27 серпня, які оприлюднили Схеми, це підтверджують.

На фото видно, що переправа сягає вже майже середини Антонівського мосту.

Наразі довжина зведеного мосту сягає понад 620 м.

Зараз дивляться
Знімки супутника Planet Labs за 27 серпня,

Фото: Схеми, Радіо Свобода

Минулого тижня британська розвідка повідомляла про плани окупантів побудувати понтонний міст у цьому місці.

Переправа через Дніпро є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном та сходом.

Фото: Wikipedia

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка