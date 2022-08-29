Супутник зафіксував будівництво РФ понтонного мосту біля пошкодженого Антонівського

Серпень, 29 в 10:04

Росіяни намагаються збудувати поромну переправу через Дніпро біля пошкодженого ударами ЗСУ Антонівського мосту у Херсоні. Знімки супутника Planet Labs за 27 серпня, які оприлюднили Схеми, це підтверджують.

На фото видно, що переправа сягає вже майже середини Антонівського мосту.

Наразі довжина зведеного мосту сягає понад 620 м.

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Минулого тижня британська розвідка повідомляла про плани окупантів побудувати понтонний міст у цьому місці.

Переправа через Дніпро є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном та сходом.

Фото: Wikipedia