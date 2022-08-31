Август, 30 в 22:26

Вечером 30 августа в Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 22:15.

Напомним, что сегодня утром российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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