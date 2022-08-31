В Харьковской области сообщают о взрывах во время воздушной тревоги
Вечером 30 августа в Харьковской области прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 22:15.
Напомним, что сегодня утром российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова.
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