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Факты / Украина

В Харьковской области сообщают о взрывах во время воздушной тревоги

Валентина Чорна, редактор ленты
вибух

Вечером 30 августа в Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 22:15.

Напомним, что сегодня утром российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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