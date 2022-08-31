Серпень, 31 в 0:31

Ввечері 30 серпня у Харківській області пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі.

Згодом інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехова. За його словами, окупанти влучили ракетою у житловий будинок.

– “Приліт” в центральний Київський район міста. Є інформація про потерпілих, – написав він.

На території області була оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 22:15.

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Нагадаємо, що сьогодні вранці російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова.

Ворожі війська пошкодили низку будинків, автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку в Шевченківському районі міста. За даними прокуратури, чотири людини загинули та 11 дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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