Август, 30 в 11:02

Около 10:00 30 августа российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова.

Обновлено в 11:02. Количество пострадавших постоянно растет, потому что в жилом доме, где вспыхнул пожар после обстрела, есть люди, что нуждаются в помощи.

Обновлено в 10:59. На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

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Оперативная информация от властей города и области пока отличается.

Согласно данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, погибли четверо и ранены девять человек.

Обновлено в 10:46. На данный момент городской глава Харькова Игорь Терехов сообщает о пяти погибших и семи раненых.

Обновлено о 10:39. К Игорю Терехову поступила информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом в центре города.

Есть также данные о попадании в одно из дошкольных учебных заведений.

Обновлено в 10:33. По состоянию на эту минуту, погибли по меньшей мере четыре человека, еще четверо ранены.

Обновлено о 10:25. Игорь Терехов сообщает о по меньшей мере восьми прилетах в результате артиллерийских обстрелов центральной части города.

– Достаточно большой квадрат. Пока что знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и в еще одно места отдыха – там выбиты окна в домах поблизости, – отметил мэр Харькова.

Обновлено в 10:20. По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, в областном центре есть разрушения.

Глава области призвал людей оставаться в укрытиях из-за вероятности новых прилетов.

Местные жители сообщили об обстреле центра Харькова около десяти утра 30 августа.

Очевидцы насчитали по меньшей мере девять прилетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов