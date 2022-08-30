Обстрел центра Харькова: количество жертв и пострадавших стремительно увеличивается
Около 10:00 30 августа российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова.
Обновлено в 11:02. Количество пострадавших постоянно растет, потому что в жилом доме, где вспыхнул пожар после обстрела, есть люди, что нуждаются в помощи.
Обновлено в 10:59. На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.
Оперативная информация от властей города и области пока отличается.
Согласно данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, погибли четверо и ранены девять человек.
Обновлено в 10:46. На данный момент городской глава Харькова Игорь Терехов сообщает о пяти погибших и семи раненых.
Обновлено о 10:39. К Игорю Терехову поступила информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом в центре города.
Есть также данные о попадании в одно из дошкольных учебных заведений.
Обновлено в 10:33. По состоянию на эту минуту, погибли по меньшей мере четыре человека, еще четверо ранены.
Обновлено о 10:25. Игорь Терехов сообщает о по меньшей мере восьми прилетах в результате артиллерийских обстрелов центральной части города.
– Достаточно большой квадрат. Пока что знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан.
Прилетело и в еще одно места отдыха – там выбиты окна в домах поблизости, – отметил мэр Харькова.
Обновлено в 10:20. По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, в областном центре есть разрушения.
Глава области призвал людей оставаться в укрытиях из-за вероятности новых прилетов.
Местные жители сообщили об обстреле центра Харькова около десяти утра 30 августа.
Очевидцы насчитали по меньшей мере девять прилетов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов