Август, 30 в 21:26

В случае, если Россия не прекратит военные действия после отступления на границы Украины 1991 года, ВСУ могут быть вынуждены переносить бои на территорию РФ для создания буферной зоны.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью украинским журналистам, хотя и отметил, что пока рано об этом говорить.

Его спросили, что с учетом того, что в приграничных областях России происходят взрывы на военных складах и объектах, есть ли вероятность переноса полноценной войны на территорию РФ?

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— Вероятность переноса войны с территории Украины в Россию существует. Но сейчас об этом говорить рано. К разговору нужно будет вернуться, когда ВСУ приблизятся к восстановлению территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Тогда перед Украиной жестко встанет вопрос – заходить нам в Россию или не заходить, — сказал Жданов.

По его словам, в этот момент перед Украиной встанет сложный выбор, так как если вооруженные силы РФ разгромить не удастся, а президент РФ Владимир Путин и его команда удержатся у власти, украинским защитникам, возможно, предстоит пойти на крайние меры.

— ВСУ придется создавать буферную зону на территории России. Украинское государство вынуждено будет пойти на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность своих территорий, — объяснил военный эксперт, описав вариант событий при продолжении боевых действий.

На протяжении последних месяцев в прессе регулярно появляются сообщения о взрывах на территории Российской Федерации. Чаще всего, взрывы раздаются в Белгородской области РФ или самом Белгороде.