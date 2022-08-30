Август, 30 в 20:43

Контрнаступление украинских военных на юге не будет легким, а освобождение Херсона станет масштабной задачей для Украины.

Такое мнение выразил корреспондент британского агентства BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

– Отвоевание Херсона у россиян станет масштабной задачей для Украины. Этот южный город был захвачен в начале войны после непродолжительного сопротивления, поэтому российские войска имели месяцы, чтобы окопаться, доставить подкрепление и подготовиться к любой контратаке, — отмечает корреспондент в своем анализе.

Гарднер обращает внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска вели преимущественно оборонные бои, оказывая мужественное сопротивление превосходящим силам врага. Наступление же требует другого набора навыков, численного преимущества в личном составе и боеприпасах.

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Корреспондент объяснил, что российские оккупанты смогли захватить территории на Донбассе и такие города, как Мариуполь, поскольку они без колебаний превращают населенные пункты в руины массированным артиллерийским огнем. Их мало беспокоят жертвы среди гражданского населения.

Однако для Украины эти ограничения существуют, и она не хочет, чтобы такой важный портовый город, как Херсон, превратился в руины.

Гарднер подчеркнул, что Вооруженным силам Украины могут существенно помочь поставки западного дальнобойного оружия, общее количество которого постоянно растет. Это вооружение помогает перерезать российские логистические пути (т.е. пути поставок оружия, техники и личного состава).

– Плюс тот факт, что это их земля. И их решимость вернуть ее дает им больший стимул, чем большинству российских захватчиков, — добавил корреспондент.

Как известно, Херсон остается единственным украинским областным центром, который войскам РФ удалось захватить с самого начала полномасштабного вторжения.

Город стал ключевой точкой в войне за последние недели. Важность Херсона состоит в его близости к Черному морю. Город расположен в устье Днепра и примерно в ста километрах от временно оккупированного Крыма. Областной центр открывает возможности для судоходства по морским путям.

Восточнее Херсона находится Северо-Крымский канал, который нужен российским оккупантам для обеспечения Крыма пресной водой.

Агентство BBC обращает внимание, что ВСУ удалось прорвать первую линию обороны на временно захваченных РФ территориях Херсонской области. Это часть долгожданного контрнаступления для возвращения юга Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники не озвучивают детали контрнаступления, призывая украинцев быть терпеливыми.

Наступлению украинских военных предшествовали недели атак на логистические пути войск РФ, вражеские склады боеприпасов и командные пункты. Во время этих ударов, в частности, по мостам через Днепр, защитники Украины применяли американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

По данным западных военных источников, удары ВСУ являются частью целенаправленного отрезания российских войск на правом берегу реки, с конечной целью отвоевать всю Херсонскую область.

Все основные транспортные сообщения через Днепр на юге Украины стали непроездными для тяжелой техники РФ. Как отметили в ОК Юг, “наиболее горячие новости” еще впереди.

Тем временем президент Владимир Зеленский посоветовал российским военным бежать из Украины или сдаваться в плен, если оккупанты хотят выжить.