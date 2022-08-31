Серпень, 30 в 21:26

У разі, якщо Росія не припинить військові дії після відступу на кордони України 1991 року, ЗСУ можуть бути змушені переносити бої на територію РФ для створення буферної зони.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів українським журналістам, хоч і зазначив, що наразі зарано про це говорити.

Його запитали, що з урахуванням того, що в прикордонних областях Россі відбуваються вибухи на військових складах та об’єктах, чи є можливість перенесення повноцінної війни на територію РФ?

Зараз дивляться

– Імовірність перенесення війни з території України до Росії існує. Але зараз про це говорити зарано. До розмови потрібно буде повернутися, коли ЗСУ наблизиться до відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року. Тоді перед Україною жорстко постає питання – заходити нам до Росії чи не заходити, – сказав Жданов.

За його словами, в цей момент для України стане складний вибір, оскільки якщо збройні сили РФ розгромити не вдасться, а президент РФ Володимир Путін і його команда втримаються при владі, українським захисникам, можливо, доведеться піти на крайні заходи.

– ЗСУ доведеться створювати буферну зону на території Росії. Українська держава змушена буде піти на такий крок, щоб забезпечити безпеку своїх територій, – пояснив військовий експерт, описавши варіант подій під час продовження бойових дій.

Протягом останніх місяців у пресі регулярно з’являються повідомлення про вибухи на території Російської Федерації. Найчастіше вибухи лунають у Бєлгородській області РФ чи самому Бєлгороді.