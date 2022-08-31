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Факты / Украина

Кулеба призвал создать спецпрограмму для нежелающих воевать в Украине россиян

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба cчитает, что стоит создать специальную программу для солдат РФ, которые отказываются воевать в Украине. Дипломат отметил, что если один российский военный сложит оружие, то это спасет жизни украинцев.

— Меседж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь. Я уверен, что это предложение заслуживает того, потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира, — говорит Кулеба.

Также он вновь призвал ЕС ввести визовые ограничения для россиян. По его словам, эта мера необходима, потому что большинство граждан РФ поддержали “геноцидную захватническую войну” против Украины.

— Время полумер прошло. Лишь жесткая и последовательная политика может дать результат. Визовый запрет для российских туристов и некоторых других категорий будет ответным ответом на геноцидную агрессивную войну России в сердце Европы, которую поддерживает подавляющее большинство российских граждан, — подытожил дипломат.

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Источник: Reuters
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