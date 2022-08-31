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Факти / Україна

Кулеба закликав створити спецпрограму для небажаючих воювати в Україні росіян

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що варто створити спеціальну програму для солдатів РФ, які відмовляються воювати в Україні. Дипломат зазначив, якщо один російський військовий складе зброю, то це врятує життя українців.

– Меседж: рятуйся і біжи. Складіть зброю, здайтеся українським військам та отримайте можливість розпочати нове життя. Я впевнений, що ця пропозиція заслуговує на те, бо навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя та наближення світу, – каже Кулеба.

Також він знову закликав ЄС запровадити візові обмеження для росіян. За його словами, цей захід необхідний, оскільки більшість громадян РФ підтримали “геноцидну загарбницьку війну” проти України.

– Час напівзаходів минув. Лише жорстка та послідовна політика може дати результат. Візова заборона для російських туристів і деяких інших категорій буде відповіддю на геноцидну агресивну війну Росії в серці Європи, яку підтримує переважна більшість російських громадян, – підсумував дипломат.

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Джерело: Reuters
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