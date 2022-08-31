Август, 31 в 8:33

Ночью 31 августа российские войска четыре раза обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Россияне за ночь повредили 12 многоэтажек Никополя. Ранена женщина / 4 фотографии

По району оккупанты били из Градов и тяжелой артиллерии.

По самому Никополю российские захватчики ударили дважды.

Сейчас смотрят

Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу, культурно-спортивный комплекс.

Раненую 57-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

В настоящее время ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Мировской общине обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко