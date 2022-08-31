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Факты / Украина

Россияне за ночь повредили 12 многоэтажек Никополя. Ранена женщина

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022

Ночью 31 августа российские войска четыре раза обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Россияне за ночь повредили 12 многоэтажек Никополя. Ранена женщина / 4 фотографии

По району оккупанты били из Градов и тяжелой артиллерии.

По самому Никополю российские захватчики ударили дважды.

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Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу, культурно-спортивный комплекс.

Раненую 57-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

В настоящее время ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Мировской общине обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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