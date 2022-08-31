Россияне за ночь повредили 12 многоэтажек Никополя. Ранена женщина
Ночью 31 августа российские войска четыре раза обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
По району оккупанты били из Градов и тяжелой артиллерии.
По самому Никополю российские захватчики ударили дважды.
Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу, культурно-спортивный комплекс.
Раненую 57-летнюю женщину госпитализировали в больницу.
В настоящее время ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
В Мировской общине обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко