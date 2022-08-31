Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росіяни за ніч пошкодили 12 багатоповерхівок Нікополя. Поранено жінку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022

Уночі 31 серпня російські війська чотири рази обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Обстріл Нікополя 31 серпня 2022
Росіяни за ніч пошкодили 12 багатоповерхівок Нікополя. Поранено жінку / 4 фотографии

По району окупанти гатили з Градів та важкої артилерії.

По самому Нікополю російські загарбники вдарили двічі.

Зараз дивляться

Ворожі снаряди пошкодили в місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів та аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу, культурно-спортивний комплекс.

Поранену 57-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Нині її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Мирівській громаді минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка