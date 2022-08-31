Серпень, 31 в 8:33

Уночі 31 серпня російські війська чотири рази обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Росіяни за ніч пошкодили 12 багатоповерхівок Нікополя. Поранено жінку / 4 фотографии

По району окупанти гатили з Градів та важкої артилерії.

По самому Нікополю російські загарбники вдарили двічі.

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Ворожі снаряди пошкодили в місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів та аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу, культурно-спортивний комплекс.

Поранену 57-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Нині її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Мирівській громаді минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко