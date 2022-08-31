Росіяни за ніч пошкодили 12 багатоповерхівок Нікополя. Поранено жінку
Уночі 31 серпня російські війська чотири рази обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.
По району окупанти гатили з Градів та важкої артилерії.
По самому Нікополю російські загарбники вдарили двічі.
Ворожі снаряди пошкодили в місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів та аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу, культурно-спортивний комплекс.
Поранену 57-річну жінку госпіталізували до лікарні.
Нині її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
У Мирівській громаді минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко