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Факты / Украина

Учителей, которые в школах будут преподавать по программе РФ, могут судить за коллаборационизм

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Школа, школярі, школьники, ученики
Фото: Pexels

Учителя, обучающие детей в школах на временно захваченной территории по образовательным программам России, могут быть привлечены к ответственности за сотрудничество со страной-агрессором.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

— Учителя, которые попытаются приступить к обучению по российским программам, по нашему законодательству приравниваются к коллаборантам и подпадают под действие Уголовного кодекса Украины со всеми негативными последствиями. Детей это не касается, дети в маленьком возрасте не понимают, что происходит, и я понимаю, что родители могут быть запуганы, и дети по принуждению пойдут в школу, — отметил Бабак.

Кроме того, он добавил, что большинство учителей в населенных пунктах на захваченной территории отказываются работать с захватчиками.

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По его словам, на этих территориях находится около 1300 школ. Бабак объяснил, что эти школы пока будут работать онлайн.

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Источник: Укринформ
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