Август, 28 в 15:51

Обучение в школах Украины с 1 сентября 2022 будет проходить в соответствии с реалиями военного положения.

Главным условием для того, чтобы школьники вернулись за парты, является наличие надлежащим образом обустроенного укрытия, где смогут находиться дети и учителя во время воздушных тревог.

Комиссии, которые занимаются осмотром укрытий в школах, детских садах и других учебных заведениях, уже проверили более 23,5 тыс. объектов. Это составляет около 93% от общего количества.

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По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, спецкомиссии обследовали 96% школ, из которых 59% имеют защитные сооружения.

Что нужно знать об укрытии в школе и можно ли родителям коллективно заставить школу обучать детей онлайн – ответы на главные вопросы о подготовке к школе в условиях войны читайте в материале.

Как узнать, есть ли в школе укрытие?

Школы не смогут начинать очное обучение, если у них нет укрытия, которое проверила специальная комиссия с участием представителей ГСЧС.

В таком случае администрация должна предупредить родителей, что обучение будет проходить в онлайн-формате. Если таких сообщений не было, школьники смогут вернуться за парты.

Согласно рекомендациям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, укрытия должны располагаться от учебного заведения на расстоянии до 100 м.

Об их наличии и готовности школы к очному обучению в условиях войны родителям должны сообщить в администрации школы.

В Офисе образовательного омбудсмена отмечают, что, согласно законодательству, подвальные помещения также могут использоваться как простейшие укрытия.

Но они должны быть соответственно оборудованы и соответствовать минимальным требованиям. Решение о том, может ли школа использовать подвал, как укрытие, принимает та же специальная комиссия.

Подробнее о том, каким требованиям должно соответствовать укрытие, можно посмотреть по ссылке.

Что делать, если детей выводят на офлайн-обучение, а должной безопасности нет?

Школы не имеют права проводить обучение в очном формате, если не получили заключение от специальной комиссии, что они могут обеспечить безопасность детей.

Соответственно родителей не могут заставить отправлять школьников на офлайн-обучение. Если вдруг такое происходит, необходимо как минимум обратиться с соответствующей жалобой в Службу образовательного омбудсмена.

Это можно сделать двумя способами:

через онлайн-форму обращения по ссылке

скачать электронный бланк обращения

Можно ли родителям коллективно заставить школу обучать детей онлайн, если планируется офлайн-обучение?

Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2022 года, будут решать областные военные администрации и учредители учебных заведений.

Все будет зависеть от ситуации безопасности в каждом отдельном населенном пункте.

В новом учебном году будет четыре модели образовательного процесса:

очное;

дистанционное (онлайн);

смешанное обучение;

индивидуальная форма работы (экстернат или семейная форма обучения).

Родители не смогут заставить школу обучать детей онлайн, если планируется офлайн-обучение. Но еще раньше министр образования и науки Сергей Шкарлет объяснил, что в новом учебном году родители смогут самостоятельно выбирать формат обучения своего ребенка.

— Право выбора формы обучения будет за родителями. Администрация школы создаст условия для очного и дистанционного обучения и работает над форматом смешанного обучения, — заверил он.

Поэтому, если вы опасаетесь очного обучения, то можете выбрать любую другую форму.