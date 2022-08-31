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Факти / Україна

Вчителів, які у школах викладатимуть за програмою РФ, можуть судити за колабораціонізм

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Школа, школярі, школьники, ученики
Фото: Pexels

Учителі, які навчатимуть дітей у школах на тимчасово захопленій території за освітніми програмами Росії, можуть бути притягнуті до відповідальності за співпрацю з країною-агресором.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

– Учителі, які спробують розпочинати навчання за російськими програмами, за нашим законодавством прирівнюються до колаборантів і підпадають під дію Кримінального кодексу України з усіма негативними наслідками. Дітей це не стосується, діти у маленькому віці не розуміють подекуди, що відбувається, і я розумію, що батьки можуть бути залякані, і діти під примусом підуть у школу, – зазначив Бабак.

Крім того, він додав, що більшість вчителів у населених пунктах на захопленій території відмовляються працювати з загарбниками.

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За його словами, на тимчасово окупованій території України розташовано близько 1 300 шкіл. Бабак пояснив, що ці школи поки що працюватимуть онлайн.

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Джерело: Укрінформ
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