Вересень, 01 в 23:18

Фінляндія надасть Україні новий восьмий пакет військової допомоги.

Про це повідомили в Міноборони країни. Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії.

– 1 вересня 2022 року президент республіки на підставі пропозиції уряду ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить в Україну додаткове військове обладнання. Це вже восьме постачання військової допомоги з Фінляндії до України, – зазначили у відомстві.

У міністерстві додали, що з метою забезпечення безперешкодної доставки допомоги Україні інформація про зміст, спосіб і терміни надання допомоги залишається засекреченою.

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Водночас там наголосили, що додаткова допомога Фінляндії враховувала і потреби України, і стан ресурсів Сил оборони.

У Міноборони не уточнили вартість нового пакета військової допомоги. За даними агенції Reuters, його вартість становитиме €8,3 млн.

– Українська оборонна боротьба триває, потреба допомоги залишається високою, – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Це буде вже восьма партія оборонної допомоги, яку Фінляндія надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії після 24 лютого становить €92,3 млн.