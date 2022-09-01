Сентябрь, 01 в 1:41

США передадут Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщает Пентагон, добавляя, что закупка NASAMS, о которой было объявлено на прошлой неделе, должна укрепить оборону Украины против современных воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и крылатые ракеты.

Как сообщили в Минобороны США, Вашингтон 26 августа подписал с Киевом контракт на сумму $182 млн на поставку двух батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

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Контракты ограничены максимальной ценой и компенсируют подрядчику фактически понесенные затраты.

— NASAMS — это лишь последнее из разнообразных средств ПВО, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые принесут реальную пользу на поле боя, — сказал заместитель министра обороны по закупкам и поддержке Уильям Лаплант.

В свою очередь, Дуглас Р. Буш, помощник министра обороны США по вопросам закупки, материально-технического обеспечения и технологий заявил, что скорость и оперативность приобретения NASAMS является главным приоритетом.

— Быстрое заключение этого контракта является еще одним примером способности армии ускорить доставку критически важных возможностей через наших промышленных партнеров нашим союзникам, — сказал он.

В Пентагоне напомнили, что эта закупка NASAMS является частью третьего пакета Инициативы по содействию безопасности Украины, объявленного 1 июля, в рамках которого Украине была выделена помощь в области безопасности на сумму $820 млн.

Источник: Министерство обороны США

Фото: kongsberg