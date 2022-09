Недалеко от Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои – британская разведка

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе недалеко от оккупированной Запорожской АЭС, сообщает в Twitter разведка Министерства обороны Великобритании.

По ее данным, несмотря на войну, 1 сентября российские военные приступили к ежегодным учениям Восток 22, в которых якобы примут участие 50 тыс. человек.

Они в целом раскритиковали подобные учения, поскольку те не смогли поддержать способность вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции и нацелены только на то, “чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 2 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wvJSvvSkuV

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Y4Lx6QbYuG

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 2, 2022