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Факты / Украина

Недалеко от Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои – британская разведка

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе недалеко от оккупированной Запорожской АЭС, сообщает в Twitter разведка Министерства обороны Великобритании.

По ее данным, несмотря на войну, 1 сентября российские военные приступили к ежегодным учениям Восток 22, в которых якобы примут участие 50 тыс. человек.

– Однако вряд ли в этом году будет активно задействовано более 15 тыс. военнослужащих. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях Восток в 2018 году, – считают в разведке.

Они в целом раскритиковали подобные учения, поскольку те не смогли поддержать способность вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции и нацелены только на то, “чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию”.

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