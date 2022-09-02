Недалеко от Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои – британская разведка

Сентябрь, 02 в 9:29

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе недалеко от оккупированной Запорожской АЭС, сообщает в Twitter разведка Министерства обороны Великобритании.

По ее данным, несмотря на войну, 1 сентября российские военные приступили к ежегодным учениям Восток 22, в которых якобы примут участие 50 тыс. человек.

– Однако вряд ли в этом году будет активно задействовано более 15 тыс. военнослужащих. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях Восток в 2018 году, – считают в разведке.

Они в целом раскритиковали подобные учения, поскольку те не смогли поддержать способность вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции и нацелены только на то, “чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию”.

Сейчас смотрят