Сентябрь, 02 в 20:38

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили завладение более 13,3 млрд грн средств ПАО Укрнафта. О подозрении сообщили восьми людям.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

С 2011 года по август 2015 года должность председателя правления Укрнафты занимал бельгиец Питер Ванхеке. По данным следствия, в течение марта-августа 2015 года ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. ПАО Укрнафта заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 млрд грн.

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Согласно постановлению Кабинета министров, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у Укрнафты не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано в Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализовано на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года Укрнафта заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 2,57 млрд грн.

Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако в итоге Укрнафта нефтепродукты так и не получила. Как установили следователи, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

Таким образом, общая сумма имущества и завладевших средств по двум эпизодам составляет более 13,3 млрд грн. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191 УК Украины.

Среди лиц, кому объявили о подозрении:

бывший глава правления ПАО Укрнафта;

бывший заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки ПАО Укрнафта;

бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО Укрнафта;

бывшие директора пяти коммерческих компаний. Один из них задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

В Центре противодействия коррупции рассказали, что это первые результаты нового руководителя САП Александра Клименко, назначенного в конце июля.

– Эксдиректор НАБУ Артем Сытник еще в феврале 2020 года сообщал о том, что проекты подозрения направлены в САП на согласование. Однако в САП подозрения не согласовали и вернули с замечаниями. После этого все утихло. И только с назначением Клименко дело получило новое дыхание, — отметили они.

В организации надеются, что с приходом нового руководителя САП начнется настоящая деолигархизация, когда олигархов и их приспешников, наконец, привлекут к ответственности и заставят вернуть все нанесенные государству убытки с процентами.

Фото: НАБУ