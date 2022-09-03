Сентябрь, 03 в 19:45

В конце августа стало известно, что Швеция готова рассмотреть предоставление Вооруженным силам Украины самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer, о которых просил Киев.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, анонсируя новый пакет военной помощи Украине.

Что известно о САУ Archer и почему их называют одними из лучших в мире – далее в материале.

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Гаубицы Archer – ключевые характеристики

Archer – это шведская многоцелевая, полностью автоматизированная 155-мм самоходная артиллерийская установка. Гаубица предназначена для уничтожения артиллерийских батарей и живой силы врага.

Archer в переводе с английского означает “Лучник”. Гаубица была принята на вооружение армии Швеции в 2013 году. САУ разрабатывали как вариант самоходной установки FH-77, хорошо зарекомендовавшей себя во время эксплуатации в армии.

Реализацию проекта произвела шведская компания Bofors, которая и запустила САУ Archer в серийное производство.

Среди ключевых характеристик можно выделить следующие:

Гаубица базируется на шасси грузовика Volvo A30D с шестью колесами. Двигатель авто дизельный и имеет мощность в 340 лошадиных сил.

Артиллерийская часть представлена пушкой FH 77B калибра 155-мм с длиной ствола в 52 калибра.

САУ Archer может выпустить весь боекомплект в 21 снаряд за 3,5 минуты . Еще одним преимуществом гаубицы является то, что она может открыть огонь по врагу уже через 30 секунд после остановки. То есть через 4,5 минуты после остановки гаубица, выстреляв боекомплект, может отправляться на новую позицию.

. Еще одним преимуществом гаубицы является то, что она может открыть огонь по врагу уже через 30 секунд после остановки. То есть через 4,5 минуты после остановки гаубица, выстреляв боекомплект, может отправляться на новую позицию. Максимальная скорострельность САУ составляет 8-9 выстрелов в минуту, а общее время развертывания 30 секунд.

Стрелять гаубица может тремя видами снарядов. Максимальная дальность стрельбы составляет: 30 км – обычными снарядами, 40 км – активно-реактивными и 60 км – реактивными снарядами Excalibur. При необходимости можно вести огонь в режиме MRSI (шквал огня).

30 км – обычными снарядами, 40 км – активно-реактивными и 60 км – реактивными снарядами Excalibur. При необходимости можно вести огонь в режиме MRSI (шквал огня). САУ может развивать максимальную скорость на шоссе до 65 км/ч.

Преимуществом также является то, что гаубица может двигаться по снегу глубиной до 1 м. Если же произойдет взрыв, который повредит колеса, то САУ еще в течение некоторого времени способна продолжать движение.

В передней части находится моторный отсек и бронированная кабина экипажа, защищающая военных от поражения. Бронирование противопулевое, противоосколочное и противоминное.

В состав экипажа входят 3-4 человека: один или два оператора вооружения, механик-водитель и командир.

На крыше кабины можно установить дистанционно управляемую турель Protector с пулеметом.

Максимальная длина машины превышает 14 м, ширина – 3 м. Боевая масса гаубицы не превышает 30 тонн.

САУ сопровождается машиной перезарядки (время пополнения боекомплекта составляет 8 минут).

Сейчас эти гаубицы есть только на вооружении Швеции.

Аналог Богданы – как САУ Archer могут помочь ВСУ

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых объяснил в эфире национального телемарафона, почему САУ Archer считаются одними из лучших в мире.

– Это одна из самых продвинутых артиллерийских систем в мире… Экипаж касается боеприпасов только при их загрузке в машину, после чего все делает автоматика. Загрузив боекомплект в 21 единицу, машина полностью готова к боевому использованию, – отметил он.

По словам эксперта, гаубица может входить в разведывательно-ударные подразделения, составляющие “основу современного поля боя”.

Эта САУ может быть использована в первую очередь для контрартиллерийской борьбы благодаря высокой скорости наведения на цели, ведения огня и точности. Все эти характеристики позволяют ей невредимой выходить с поля боя.

– Например, чтобы занять позицию, отстрелять три боеприпаса, которые гарантированно уничтожат обнаруженного противника, этой машине необходима всего одна минута. После этого она снимается, уезжает на другую позицию. И по ходу электроника может задавать другие цели, – уточнил Валерий Рябых.

Эксперт подчеркнул, что получение такого оружия ощутимо усилит Вооруженные силы Украины. Поскольку САУ Archer способна поражать цели буквально на площади 1 м на расстоянии до 60 км, это позволит уничтожать ПВО российских войск, ракетные системы, склады с боеприпасами, пункты управления и т.д.

По словам эксперта, САУ Archer можно сравнить с украинской гаубицей Богдана, с помощью которой украинские военные освободили остров Змеиный.

– Что касается Archer, это система наряду с другими колесными системами, такими как, например, украинская Богдана. Она очень мобильна, и ее можно быстро перебрасывать с одного направления на другое, — заявил Валерий Рябых.

По его словам, это позволит быстро реагировать на все изменения тактической и оперативной обстановки на поле боя.

Источник: АрмияInform