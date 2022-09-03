Сентябрь, 03 в 10:47

Российские войска в течение суток активизировали усилия на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 03.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Северском направлении под обстрелом оккупантов находились районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Миропольское и Порозок Сумской области.

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Не сильно изменилась ситуация и на Слобожанском направлении.

Там подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории.

На Харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Золочев, Великие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Славянском направлении под огнем российской артиллерии находились Великая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье, на Краматорском направлении – Райгородок, Северск, Спорное.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии российские захватчики били по районам населенных пунктов Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдеевском направлении под огнем вражеских танков, минометов и ствольной артиллерии находились населенные пункты Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Марьинка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

На Запорожском направлении оккупанты били по районам населенных пунктов Новоселка, Зализничное, Гуляйполе, Червоное, Щербаки, Белогорье.

Утром 3 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение колонны грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших.

Согласно данным разведки, колонна направлялась в сторону Бердянска к развернутому крематорию.

На Южнобужском направлении армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленый Гай, Степная Долина.

Наступление российских захватчиков в районах Высокополья и Потемкино Силы обороны успешно отбили.

Потери РФ на 3 сентября 2022

личного состава – около 49 050 (+350),

танков ‒ 2 034 (+25),

боевых бронированных машин – 4 403 (+37),

артиллерийских систем – 1 134 (+8),

реактивных систем залпового огня – 293 (+4),

средств противовоздушной обороны ‒ 153,

самолетов – 235 (+1),

вертолетов – 205,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 864 (+11),

крылатых ракет ‒ 203 (+5),

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 268 (+21),

специальной техники – 105.

Полномасштабная война в Украине длится уже 192-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.