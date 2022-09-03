Перед судом постане священник УПЦ МП, який зливав РФ дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку

Вересень, 03 в 13:04

Священник УПЦ МП, який надавав ворогу дані про Збройні сили України у Сєвєродонецьку, постане перед судом. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

— Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ – священника УПЦ МП, – йдеться у повідомленні.

Священнослужителю інкримінували колабораційну діяльність за ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Слідчі встановили, що чоловік із середини квітня 2022 року збирав для представників армії Росії інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.

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Ці дані він передавав через месенджер Telegram. Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцеперебування цілей та подальшого їх вогневого ураження.

Священника викрили та затримали наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. В ОГУ зазначили, що під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресора.

Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі.