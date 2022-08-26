Август, 26 в 16:20

Сотрудники СБУ задержали за государственную измену руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности.

В пресс-службе ведомства назвали это задержание “очищением собственных рядов”.

В спецслужбе сообщили, что в результате многоэтапных следственно-оперативных действий было доложено подозрение в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове.

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Правоохранители сообщили, что в настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

В Службе безопасности сообщили, что мероприятия по разоблачению проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Украинские правоохранители не называют имя задержанного за госизмену. Остальные подробности также не приводятся.

Накануне СБУ разоблачила в Украине агентурную сеть спецслужб России, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью и передавала врагу данные о дислокации и численности ВСУ накануне 24 февраля.