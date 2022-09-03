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Факты / Украина

ВСУ уже ликвидировали более 49 тыс. оккупантов и 235 самолетов

Юлия Соколова, редактор ленты
ВСУ уже ликвидировали более 49 тыс. оккупантов и 235 самолетов
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 350 российских оккупантов, 25 танков, 37 боевых бронированных машин и вражеский самолет.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь войск РФ в Украине, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшие потери враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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Общие боевые потери оккупантов в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 3 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава – ликвидировано около 49 050 человек (+350 оккупантов за сутки);
  • танков ‒ 2 034 (+25 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 4 403 (+37 за сутки);
  • артиллерийских систем – 1 134 (+8 за сутки);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 293 (+4 за сутки);средств ПВО – 153;
  • самолетов – 235 (+1 за сутки);
  • вертолетов – 205;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11 за сутки);
  • крылатых ракет – 203 (+5 за сутки);
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 268 единиц (+21 за сутки);
  • специальной техники – 105 единиц.

Следует отметить, что в течение суток украинские военные более четырех десятков раз привлекали авиацию для поддержки наземных операций. Благодаря этому удалось уничтожить несколько вражеских пунктов управления и склад боеприпасов.

Кроме того, ВСУ попали более чем в 10 скоплений живой силы войск РФ. А на Запорожском направлении уничтожили колонну грузовиков РФ.

Источник: Генштаб ВСУ
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