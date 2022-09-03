ВСУ уже ликвидировали более 49 тыс. оккупантов и 235 самолетов
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 350 российских оккупантов, 25 танков, 37 боевых бронированных машин и вражеский самолет.
Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь войск РФ в Украине, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.
Наибольшие потери враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 3 сентября ориентировочно составили:
- личного состава – ликвидировано около 49 050 человек (+350 оккупантов за сутки);
- танков ‒ 2 034 (+25 за сутки);
- боевых бронированных машин – 4 403 (+37 за сутки);
- артиллерийских систем – 1 134 (+8 за сутки);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 293 (+4 за сутки);средств ПВО – 153;
- самолетов – 235 (+1 за сутки);
- вертолетов – 205;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11 за сутки);
- крылатых ракет – 203 (+5 за сутки);
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 268 единиц (+21 за сутки);
- специальной техники – 105 единиц.
Следует отметить, что в течение суток украинские военные более четырех десятков раз привлекали авиацию для поддержки наземных операций. Благодаря этому удалось уничтожить несколько вражеских пунктов управления и склад боеприпасов.
Кроме того, ВСУ попали более чем в 10 скоплений живой силы войск РФ. А на Запорожском направлении уничтожили колонну грузовиков РФ.