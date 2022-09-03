Вересень, 03 в 9:11

Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще близько 350 російських окупантів, 25 танків, 37 бойових броньованих машин та ворожий літак.

Про це свідчать оновлені дані втрат військ РФ в Україні, оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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Загальні бойові втрати окупантів у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 3 вересня орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 49 050 осіб (+350 окупантів за добу);

танків ‒ 2 034 (+25 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 4 403 (+37 за добу);

артилерійських систем – 1 134 (+8 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 293 (+4 за добу);

засобів ППО – 153;

літаків – 235 (+1 за добу);

гелікоптерів – 205;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11 за добу);

крилатих ракет – 203 (+5 за добу);

кораблів /катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 268 одиниць (+21 за добу);

спеціальної техніки – 105 одиниць.

Варто зазначити, що протягом доби українські військові понад чотири десятки разів залучали авіацію для підтримки наземних операцій. Завдяки цьому вдалося знищити кілька ворожих пунктів управління та склад із боєприпасами.

Крім того, ЗСУ поцілили в понад 10 скупчень живої сили військ РФ. А на Запорізькому напрямку знищили колону вантажівок РФ.