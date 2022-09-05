Сентябрь, 04 в 23:51

На Запорожскую АЭС необходимо отправить миротворческую миссию под эгидой Европейского Союза и ООН для обеспечения полной демилитаризации станции и 30-километровой зоны.

Об этом на брифинге в Берлине заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Проинформировал немецких коллег о ситуации в Украине на линии фронта, о ситуации на Запорожской АЭС. Конечно, мы ожидаем, что миссия МАГАТЭ, которая была на станции, будет иметь последствия, мы говорили о том, что необходимо организовывать следующую миссию — миротворческую миссию под эгидой Европейского Союза, под эгидой ООН, которая обеспечит полную демилитаризацию ЗАЭС, которая обеспечит демилитаризацию 30-километровой зоны вокруг, – сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что Украина получила возможность экспортировать в Европу 400 мегаватт электроэнергии, тогда как раньше эта цифра составляла 250 мегаватт.

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По его словам, если ЗАЭС будет в безопасности и будет полноценно работать, Украина будет иметь потенциал для помощи европейским партнерам.

Однако в случае рисков, связанных с безопасностью, государство будет работать прежде всего над обеспечением энергоресурсами внутреннего украинского потребителя.