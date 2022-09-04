Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: стоит ли ждать существенных сдвигов

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, где уже около полугода российские оккупанты держат в заложниках сотрудников предприятия. Более того, в последнее время россияне сильно обстреливали ЗАЭС, а это ядерная угроза не только Украине, а всему миру. Однако долгожданная инспекция длилась всего два часа, повсюду – в сопровождении представителей «Росатома».

— Мы видели военные действия вокруг АЭС. Я и моя команда своими глазами видели пробоины, следы от обстрелов на зданиях. Физическая цельность объекта была нарушена не один, а несколько раз. Военная активность и операции усиливаются, и это меня очень беспокоит, – рассказывает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Во время инспекции россияне всячески пытались убедить экспертов, что это вроде бы украинская сторона ставит безопасность на станции под угрозу. Инспекторы поинтересовались, почему ракеты, попавшие вблизи АЭС, расположены так, будто обстрел производился с временно оккупированной территории. Россияне начали рассказывать, что Украина обстреливает ракетами, которые перед попаданием разворачиваются на 180 градусов.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководивший инспекцией, уже вернулся в Австрию, где расположена штаб-квартира организации и дал пресс-конференция. Сообщил, что два эксперта МАГАТЭ будут оставаться на станции на постоянной основе. Заверил, что, несмотря на короткое пребывание на ЗАЭС, инспекторы увидели все, что хотели, ими не манипулируют.

В то же время Гросси признал – перед их визитом оккупанты вывели со станции часть своих сил. К российским военным, чтобы пообщаться, экспертов не допустили. Атмосферу на станции Гросси прокомментировал неоднозначно

— В Запорожье мы имеем уникальную, беспрецедентную ситуацию, когда украинская АЭС контролируется российскими оккупационными силами. Там возникла ситуация, когда рядом существуют операторы, — украинские люди — сотрудники и профэксперты, а теперь присутствуют также российские ядерщики и военные силы, — говорит глава МАГАТЭ.

Пока захватчики отказываются выводить оттуда солдат и технику. Мир на демилитаризации ЗАЭС настаивает не достаточно решительно. И пока МАГАТЭ готовит свои официальные выводы, Кремль продолжает пропагандистскую кампанию – созывает на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за ситуации на станции и требует там личного отчета Гросси в присутствии генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. В то же время, украинские власти организовали в Запорожье раздачу таблеток йодида калия – на случай утечки радиации на АЭС. Этот препарат снижает риск рака щитовидки. Местные надеются, что до самого страшного все-таки не дойдет.

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