В оккупированном Симферополе раздалось множество взрывов
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном Симферополе раздаются множественные взрывы.
В городе не была объявлена воздушная тревога, так как Крымский полуостров временно захвачен Россией.
Видео со множественными взрывами публикуют жители Крыма, однако про природу звуков неизвестно.
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Оператор в видео предполагают, что работает российское ПВО, однако звуки взрывов на это не похожи.
Деталей на данный момент нет. Взрывы, в частности, не комментировала ни украинская сторона, ни российские оккупанты.