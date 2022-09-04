Сентябрь, 04 в 0:21

Во временно оккупированном Симферополе раздаются множественные взрывы.

В городе не была объявлена воздушная тревога, так как Крымский полуостров временно захвачен Россией.

Видео со множественными взрывами публикуют жители Крыма, однако про природу звуков неизвестно.

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Оператор в видео предполагают, что работает российское ПВО, однако звуки взрывов на это не похожи.

Деталей на данный момент нет. Взрывы, в частности, не комментировала ни украинская сторона, ни российские оккупанты.