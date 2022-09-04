В окупованому Сімферополі пролунало безліч вибухів
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Фото: Depositphotos
У тимчасово окупованому Сімферополі лунають численні вибухи.
У місті не було оголошено повітряну тривогу, оскільки Кримський півострів тимчасово захоплений Росією.
Відео з багатьма вибухами публікують жителі Криму, проте про природу звуків невідомо.
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Оператор у відео припускають, що працює російське ППО, проте звуки вибухів цього не схожі.
Деталей на даний момент немає. Вибухи, зокрема, не коментувала ані українська сторона, ані російські окупанти.