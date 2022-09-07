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Факты / Украина

Фактически перерезает группировку РФ: Мусиенко о Балаклее и действиях ВСУ возле Изюма

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Для украинских военных есть перспективы для улучшения своего тактического положения и оттеснения врага по некоторым направлениям — от Харькова и Изюма.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— И если допустить, что это может быть Балаклея, это достаточно важно, потому что это фактически заход к российской группировке под Изюм фактически перерезает российскую группировку там. Вместе с тем, если посмотрим на Изюмское направление, то там враг активных действий сегодня не вел, там украинские силы выходят в такие рейды, где отбивают атаки и борются, выгрызают по части украинскую землю, улучшают свое положение, — сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что Харьковское направление остается достаточно сложным из-за того, что враг постоянно обстреливает областной центр и пытается атаковать. Однако ВСУ отражают удары противника.

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Также эксперт сравнил ситуацию на Изюмском направлении в мае и сейчас и отметил, что элитные российские подразделения ничего не смогли достичь. А сейчас РФ определенную часть перебросила на южное направление, что открывает возможности для украинских сил.

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