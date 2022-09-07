Фактично перерізає угруповання РФ: Мусієнко про Балаклею та дії ЗСУ біля Ізюма

Вересень, 06 в 23:47

Для українських військових є перспективи для покращення свого тактичного положення та відтіснення ворога на деяких напрямках – від Харкова та Ізюму.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– І якщо допустити, що це може бути Балаклія, це досить важливо, бо це фактично захід російському угруповуванню під Ізюм і це фактично перерізає російське угруповування там. Разом з тим, якщо подивимося на Ізюмський напрямок, то там ворог активних дій сьогодні не вів, там українські сили виходять в такі рейди, де відбивають атаки і виборюють, вигризають по частинці українську землю, покращують своє положення, – сказав експерт.

Крім того, він зазначив, що Харківський напрямок залишається досить складним через те, що там ворог постійно обстрілює обласний центр і намагається атакувати. Проте ЗСУ відбиває удари противника.

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Також експерт порівняв ситуацію на Ізюмському напрямку у травні та зараз і зауважив, що елітні російські підрозділи не змогли нічого досягти. А зараз РФ певну частину перекинула на південний напрямок, що відкриває можливості для українських сил.