Как Киевщина пережила оккупацию и готова ли область к отопительному сезону

Сентябрь, 07 в 22:58

Киевщина понесла потери и убытки буквально с первых дней полномасштабного вторжения. В зоне боевых действий находились Вышгородский, Бучанский и Броварской районы. Погибших и замученных граждан в области находят чуть ли не каждый день. Но после деоккупации Киевщина продолжает жить и готовится к зиме.

О 24 февраля, сотрудничестве с военными и о самом тяжелом в истории отопительном сезоне Факты ICTV пообщались с главой Киевской ОВА Алексеем Кулебой.

24 февраля продолжалось до конца марта

– 24 февраля у меня началось в 4 часа 30 минут. Мне первым позвонил по телефону глава областной полиции. Он находился недалеко от границы и сказал: Алексей Владимирович, у нас на границе идет бой. Это дословно “идет бой”. Я слышал, что на фоне разговора действительно взрывы. Я знал, что он у границы, мы договорились накануне, что он уедет и будет там. Я сказал, что понял, что мы будем с ним на связи. Вообще, главное, чтобы была связь, – рассказывает Алексей Кулеба.

Глава области начал обзванивать руководство страны и своих подчиненных. Через 40 минут был уже на рабочем месте.

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— И фактически это был один такой длинный день с 24 февраля, который закончился после 20 марта. Мы постоянно находились на своих рабочих местах. Было много людей, которые приходили, помогали, менялись. Но мы были постоянно, постоянно занимались областью, – вспоминает Кулеба.

В приемной стоял телефон, обычный рабочий телефон, существовавший еще задолго до Интернета. Оказалось, очень многие в экстренной ситуации знают этот номер.

– И возле этого телефона сидел мой заместитель постоянно, потому что мы отпустили секретаря и всех, кто не должен там находиться. И телефон постоянно звонил, мы создавали реестры людей, проблем, потребностей. Надо признать и сказать четко, что у нас удивительные военные, готовые к любым вызовам. Мы во многом брали с них пример, во многом они нам подсказывали, потому что это была их органическая военная среда. Они действительно не спали. Я ни разу не видел, чтобы командующие обороной Киева и Киевской области отдыхали, — делится Кулеба.

Военные обучали гражданских руководителей и все время были рядом. Гражданское руководство, в свою очередь, предоставляло все данные, материалы, людей по запросу военных. Начавшаяся с первых дней эвакуация не прекращалась до середины апреля. Ее осуществляли силами областной администрации, органов местного самоуправления и благодаря обычным людям, совершающим удивительные поступки.

– Их невозможно было остановить, они садились в автомобили, ехали, забирали людей, несмотря на угрозы, несмотря на то, что их могло ждать, а они могли потерять жизнь. Вот где-то до 24-25 марта, когда уже стало ясно, что враг отступает, что мы его выгоняем из Киевской области, это был тяжелый день. Хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины — за то, что мы можем находиться сейчас здесь, и вспоминать, как это было. Но война, к сожалению, еще продолжается, и мы должны сделать максимум каждый на своем месте, чтобы как можно быстрее наступила наша победа, — говорит Кулеба.

Именно о таких простых людях из Киевщины, которые корректировали огонь для армейцев, которые вывозили людей из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и оперировали детей прямо во время боев, сегодня снимают фильм Область героев. Киноленту сняли в рекордные 2,5 месяца и она выйдет на экраны уже этой осенью. Также запланирована мировая премьера.

– У нас с первого дня было сотрудничество военных и гражданских. Это новый вообще такой вид сотрудничества в нашей стране. И в диалоге с ними мы вышли на то, что нужно говорить не только о военных, нужно говорить о помогающих людях, о волонтерах. Тех, кто передавал информацию, кто вывозил людей из оккупации, то есть делал очень много вещей, которые, возможно, не так видны и понятны в первые месяцы, но они точно не должны быть забыты. Потому что эти люди — настоящие герои, хотя и они обычные жители Киевской области, – рассказывает Кулеба.

Последствия оккупации

Три крупных района Киевской области – Бучанский, Вышгородский и Броварской – были в состоянии активных боевых действий. 270 населенных пунктов были под оккупацией.

– Это огромное количество людей, оказавшихся с первого дня полномасштабного вторжения в таких трудных условиях, к сожалению. Это огромные разрушения, десятки тысяч разрушенных построек: это и частные дома, и многоэтажные, и учебные заведения, медицинские учреждения. 112 культурных заведений, которые разрушены в той или иной степени, — перечисляет Кулеба.

И добавляет о важнейших потерях, которые понесла область.

– Но самое дорогое, что у нас есть – это жизнь наших людей, жителей Киевской области. К сожалению, количество погибших гражданских постоянно растет. В настоящее время оно достигает 1450 человек. Это говорит о том, что, к сожалению, эта цифра будет увеличиваться. Мы находим наших людей, которые погибли мученической смертью. Вот недавняя находка – это снова люди, замученные и убитые. Это говорит о том, что российская армия, российский враг пришел сюда уничтожать абсолютно все, — констатирует глава Киевщины.

Разрушение и восстановление

Долгое время Киевщина была на первом месте среди самых разрушенных регионов.

– Киевская область, к сожалению, в таком ужасном рейтинге разрушенных областей. Мы на третьем месте. Долгое время мы лидировали. Сейчас Харьковская область и Николаевская нас уже намного опережают. У нас около 26 тыс. разрушенных объектов, около 5 тыс. частных домов разрушены полностью, 161 многоэтажка полностью разрушена. Если брать учебные заведения… Четыре огромных школы разрушены полностью. Шесть детских садов разрушены полностью. Две крупные опорные больницы в Макаровском и Бучанском районах полностью разрушены, — перечислил глава области.

Правительство выделило 400 млн грн еще в мае на самые простые ремонтные работы. Сейчас они проходят. Также областной бюджет выделил 87 млн грн на те общины, которые больше всего пострадали.

– Это Гостомельская община, Бородянская, Макаровская. Это также позволит общинам ускориться и к началу зимы проделать текущие работы. До октября 1700 объектов, которые мы уже закрываем, еще минимум 2000 объектов мы должны сделать до 1 октября – это план-максимум. Мы прежде всего готовили объекты социальной инфраструктуры – школы, садики, больницы, чтобы запустить социальную инфраструктуру. Сейчас уже будет акцент на жилье граждан — многоэтажки и частные дома, — отмечает Алексей Кулеба.

Самый сложный отопительный сезон в истории

Алексей Кулеба называет отопительный сезон настоящим вызовом. Добавляет, что об этом уже все говорят, что это будет самый сложный отопительный сезон за всю историю независимости Украины. Но уверяет, что область к нему готова, потому что уже давно переходит на твердое топливо. Так что если будут перебои с газом, есть 800 тыс. кубометров дров. Этого хватит и на социальные учреждения, и общинам.

– Я могу сказать, что мы готовы к этому отопительному сезону. Да, у нас есть риски военные, и с этим лучше обратиться за комментарием к военным. Киевщина готова на 85%. Почему на 85%? Это силы и средства, которые есть для того, чтобы отопительный сезон состоялся. Вот сейчас можем сказать, что нам осталось 15% всей работы, чтобы сказать, что мы готовы. Это не значит, что какие-либо районы не готовы. У нас 47 котельных были разрушены. 17 мы восстановили в течение лета, сейчас работаем с остальными. И мы уже завершаем эту работу. Благодаря органам местного самоуправления, благодаря международным партнерам мы будем готовы, – обещает Кулеба.

Также область рассматривает так называемые стрессовые варианты сценария. На подобный случай подготовили 320 пунктов обогрева. Это стационарные постройки, внутри которых будут все необходимые вещи и средства на тот случай, если людям нужно будет находиться там определенное время.