Вересень, 07 в 17:44

Деокупація півострова Крим є важливим, проте не єдиним фактором для перемоги України у спровокованій РФ повномасштабній війні.

Про це розповідають головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, генерал Михайло Забродський у спільній статті для агентства Укрінформ.

Вони звертають увагу на те, що просування ворога на Півдні та Сході України неможливе без збереження контролю над Кримом. Адже саме на півострові пролягають лінії комунікацій окупантів, знаходяться значні угруповання військ РФ, запаси матеріальних засобів, база Чорноморського флоту та мережа аеродромів, з яких ворог може наносити удари практично по всій території України.

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Генерали зазначають, що деякі аналітики вважають “центром тяжіння для РФ” у цій війні саме контроль над Кримом. Залужний та Забродський пояснюють, що лише ефективний вплив на “центр тяжіння” ворога може змінити перебіг війни.

– За умови, якщо таким центром тяжіння визначати контроль над півостровом Крим, логічно припустити планування на 2023 рік операції або серії операцій з оволодіння півостровом. Таке планування має передбачати, перш за все, наявність необхідного комплекту військ. І мова може вестись точно не про військові частини та з’єднання ЗС України, які вже зараз діють на 2 500 км фронту від Херсона до Ковеля, – наголошується в статті.

Генерали уточнили, що підготовка наступу на Крим вимагатиме створення одного чи кількох оперативних угруповань в складі від 10 до 20 загальновійськових бригад. А для цього потрібно замінити озброєння ЗСУ на сучасні західні зразки, отримати додаткові ракети, боєприпаси, артилерійські системи, ракетні комплекси тощо.

Залужний і Забродський вважають цілком реальним створення і оснащення такого роду угруповання в складі ЗСУ. Однак при цьому наголошують: втрата Росією контролю над Кримом матиме значний вплив на перебіг війни, проте ефект у військовому плані буде тимчасовим.

– Припустімо, ЗСУ досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи півостровом Крим. Вкрай позитивне політичне та інформаційне значення такого стратегічного успіху переоцінити важко. Разом із тим, по-іншому можна оцінювати воєнне значення такої перемоги, – пишуть генерали.

Вони пояснюють, що РФ дійсно втратить базу для Чорноморського флоту, аеродроми на півострові, а також значну кількість матеріальних засобів, особового складу і техніки. Водночас, ніщо не завадить агресору перебазувати флот до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря. Після цього військова присутність РФ в регіоні та загроза нових ракетних ударів по Україні збережеться.

Свою авіацію окупанти можуть перемістити на аеродроми Приморсько-Ахтарськ та Єйськ. А втрата агресором значної кількості запасів озброєння матиме лише тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі й техніці росіяни з часом також зможуть поповнити.

Тож у майбутньому на Україну чекатиме новий етап військового протистояння з РФ.

– Підсумовуючи сказане та обговорюючи вже подальші перспективи, після 2023 року, можна вести мову лише про новий етап протистояння. Звісно, з іншими вихідними даними і перспективами, але знову ж таки – триваючий конфлікт, втрати життів, витрати ресурсів і до кінця невизначений кінцевий результат, – додали генерали.

Аби цього не сталося, українська армія має подолати диспропорцію у спроможностях з військами РФ. Залужний та Забродський наголошують: саме диспропорція в спроможностях, в дальності наявного озброєння має розглядатися як “центр тяжіння ЗС РФ” у війні.

Тож перелом у війні може статися за умови потужної допомоги західних партнерів, надання далекобійної зброї для ЗСУ, комплексного переоснащення українських військ.