Соучредитель Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции
- Во Франции в результате авиакатастрофы легкого самолета Cessna 421 погиб соучредитель компании Ubisoft Клод Гиймо и находившийся вместе с ним на борту инструктор.
- Воздушное судно, вылетевшее из города Ренн в Ла-Боль, разбилось и загорелось, а причины трагедии выясняются.
Во Франции разбился самолет, на борту которого находились два человека. Одним из них был соучредитель Ubisoft Клод Гиймо.
Об этом сообщает французский государственный телеканал France 3.
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По информации СМИ, в Ла-Боле разбился легкий самолет, в результате чего погибли два человека.
Воздушное судно вылетело из города Ренн. Среди двух жертв был Клод Гиймо, соучредитель Ubisoft и владелец самолета.
Как сообщили пожарные департаменту Луара-Атлантика, после их прибытия на место происшествия самолет все еще горел, а огонь распространялся на окружающую среду.
Мэр Ла-Боля Франк Луврье уточнил, что это был Cessna 421 – двухмоторный пропеллерный самолет с восемью местами.
Согласно уточненной информации, соучредителя Ubisoft Клода Гиймо ожидали в эти выходные в Ла-Боли.
По предварительным данным, другим пассажиром был инструктор из Ренна.
Что такое Ubisoft
Ubisoft Entertainment S.A. – это французская компания, занимающаяся издательством и разработкой видеоигр.
Клод Гиймо занимал должность генерального директора Guillemot Corporation и входил в совет директоров Ubisoft. Под его руководством вышли культовые франшизы Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman и Prince of Persia.
Компания Ubi Soft основана в марте 1986 года пятью братьями Гиймо. Свое имя бренд получил от английского слова ubiquitous, что символизировало идею “всеместного” программного обеспечения.
Студия разработки игр Ubisoft в Монреале (Канада) открылась в 1994 году, а затем стала их головным офисом.
Глобальное присутствие компании Ubisoft представлено филиалами в 26 странах мира и 25 студиями разработки, расположенными в 17 государствах (включая Украину, Канаду, Китай, США и страны Европы).
Компания Ubisoft является одним из самых крупных игровых издателей в Европе и США.