Серия взрывов прогремела в Киевской области днем ​​в субботу, 20 июня. Российские войска атаковали Киевщину беспилотниками.

Обновлено в 16:22. Об этом сообщает руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Киевской области 20 июня: какие последствия

По информации Киевской ОВА, регион оказался под российской атакой ударными дронами.

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В частности, в Бориспольском районе загорелся пожар складских помещений. Как рассказали в Киевской ОВА, спасатели уже локализовали возгорание.

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киевскую область возросло до четырех человек.

В Бориспольском районе 40-летнего мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Еще три жителя области пострадали в Вышгородском районе.

Мужчина получил ожоги рук и ног, осколочный перелом ноги. У женщины диагностировали осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени. Еще одна женщина получила контузию.

Всех пострадавших доставили в местную больницу. Специалисты оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме этого, в результате российской атаки в Киевской области поврежден автомобиль.

Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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