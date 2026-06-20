Взрывы в Киевской области: в Бориспольском районе вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Серия взрывов прогремела в Киевской области днем в субботу, 20 июня. Российские войска атаковали Киевщину беспилотниками.
Обновлено в 16:22. Об этом сообщает руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Киевской области 20 июня: какие последствия
По информации Киевской ОВА, регион оказался под российской атакой ударными дронами.
В частности, в Бориспольском районе загорелся пожар складских помещений. Как рассказали в Киевской ОВА, спасатели уже локализовали возгорание.
Количество пострадавших в результате российской атаки на Киевскую область возросло до четырех человек.
В Бориспольском районе 40-летнего мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Еще три жителя области пострадали в Вышгородском районе.
Мужчина получил ожоги рук и ног, осколочный перелом ноги. У женщины диагностировали осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени. Еще одна женщина получила контузию.
Всех пострадавших доставили в местную больницу. Специалисты оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме этого, в результате российской атаки в Киевской области поврежден автомобиль.
Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.