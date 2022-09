Excalibur, TB2 или Vulcano: чем ВСУ могли ударить по переправе россиян через Днепр

Украинские силы обороны нанесли высокоточный удар по переправе через реку Днепр, которую россияне использовали для перекидывания своих войск.

7 сентября в сети появилось видео, на котором рашисты пытались пересечь реку с помощью переправы, но при выходе на понтонный мост их прицельным огнем накрыли ВСУ.

Военный аналитик Моше Шварц установил геолокацию ролика.

По его сведениям, эта понтонная переправа была возле поселка Казацкое в Херсонской области.

I’ve geolocated this meme video of Russian forces crossing the Dnipro River near Kozatske and coming under Ukrainian artillery fire.

46.779935,33.330304

Date unknown but assume recent as soldier recording video says crossing was struck “today”.

H/t @wartranslated

pic.twitter.com/qNWCJB2JKY

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 7, 2022