Excalibur, TB2 или Vulcano: чем ВСУ могли ударить по переправе россиян через Днепр

Сентябрь, 08 в 16:34

Украинские силы обороны нанесли высокоточный удар по переправе через реку Днепр, которую россияне использовали для перекидывания своих войск.

7 сентября в сети появилось видео, на котором рашисты пытались пересечь реку с помощью переправы, но при выходе на понтонный мост их прицельным огнем накрыли ВСУ.

Военный аналитик Моше Шварц установил геолокацию ролика.

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По его сведениям, эта понтонная переправа была возле поселка Казацкое в Херсонской области.

I’ve geolocated this meme video of Russian forces crossing the Dnipro River near Kozatske and coming under Ukrainian artillery fire. 46.779935,33.330304 Date unknown but assume recent as soldier recording video says crossing was struck “today”. H/t @wartranslated pic.twitter.com/qNWCJB2JKY — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 7, 2022

А еще один военный аналитик Томас Тейнер попытался разобраться, чем ВСУ могли нанести удар по колонне российской армии. Он утверждает, что судя по точности попадания, удар наносили управляемым снарядом.

К тому же расстояние от украинских рубежей до места переправы свидетельствует о том, что обычный 155-мм снаряд не смог бы поразить колонну российских войск. Он выдвинул несколько вариантов, чем именно могли поразить рашистов наши войска:

управляемые снаряды Excalibur;

управляемые ракеты GMLRS для HIMARS;

управляемые дальнобойные снаряды Vulcano;

удар снарядом из Bayraktar TB2.

Но Тейнер отвергает сразу же Excalibur и HIMARS. По его словам, управляемые снаряды Excalibur не смогли бы поразить цель из-за дистанции до понтонной переправы, а для удара с HIMARS повреждения слишком малы. Он добавил, что даже три ракеты M31A1 нанесли бы больше разрушений, причем переправа бы затонула и на ней не осталось бы выживших.

По его мнению, остается всего два варианта: удар с беспилотника или новыми дальнобойными снарядами Vulcano.

— Если это был удар с Bayraktar TB2, значит, российское ПВО обезврежено и ВСУ могут летать на БПЛА практически над всей территорией Херсонщины. Херсон стал гигантской площадкой для TB2, — пишет Тейнер.

Также аналитик обращает внимание на важный момент на видео, когда на 55-й секунде снаряд попадает в воду в метре от переправы. Он утверждает, что Bayraktar TB2 никогда не промахивается. Поэтому с большой вероятностью на видео зафиксировано первое применение немецких высокоточных снарядов Vulcano GLR.

Vulcano GLR предназначены для ведения стрельбы из 155-мм САУ со стволом 52-го калибра. Их дальность составляет 70-80 км с точностью до 1 м. Раскрывают их потенциал, например, немецкие САУ PzH 2000.

Источник: Thomas C. Theiner