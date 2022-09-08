Excalibur, TB2 або Vulcano: чим ЗСУ могли вдарити по переправі росіян через Дніпро

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Українські сили оборони завдали високоточного удару по переправі через річку Дніпро, яку росіяни використовували для перекидання своїх військ.

7 вересня у мережі з’явилося відео, на якому рашисти намагалися перетнути річку за допомогою переправи, але під час виходу на понтонний міст їх прицільним вогнем накрили ЗСУ.

Військовий аналітик Моше Шварц встановив геолокацію ролика.

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За його свідченнями, ця понтонна переправа була біля селища Козацьке у Херсонській області.

I’ve geolocated this meme video of Russian forces crossing the Dnipro River near Kozatske and coming under Ukrainian artillery fire. 46.779935,33.330304 Date unknown but assume recent as soldier recording video says crossing was struck “today”. H/t @wartranslated pic.twitter.com/qNWCJB2JKY — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 7, 2022

А ще один військовий аналітик Томас Тейнер спробував розібратися, чим ЗСУ могли завдати удару по колоні російської армії. Він стверджує, що судячи з точності влучання, удар завдавали керованим снарядом.

До того ж, відстань від українських рубежів до місця переправи свідчить про те, що звичайний 155-мм снаряд не зміг би вразити колону російських військ. Він висунув кілька варіантів, чим саме могли вразити рашистів наші війська:

керовані снаряди Excalibur;

керовані ракети GMLRS для HIMARS;

керовані далекобійні снаряди Vulcano;

удар снарядом з Bayraktar TB2.

Але Тейнер відкидає відразу ж Excalibur та HIMARS. За його словами, керовані снаряди Excalibur не змогли б вразити ціль через дистанцію до понтонної переправи, а для удару з HIMARS пошкодження занадто малі. Він додав, що навіть три ракети M31A1 завдали би більше руйнувань, причому переправа б затонула і на ній не залишилося б тих, хто вижив.

На його думку, залишається лише два варіанти: удар з безпілотника або новими далекобійними снарядами Vulcano.

— Якщо це був удар із Bayraktar TB2, це означає, що російська ППО знешкоджена і ЗСУ можуть літати на БПЛА практично над усією територією Херсонщини. Херсон став гігантським майданчиком для TB2, – пише Тейнер.

Також аналітик звертає увагу на важливий момент на відео, коли на 55-й секунді снаряд потрапляє у воду за метр від переправи. Він стверджує, що Bayraktar TB2 ніколи не промахується. Тому, з великою ймовірністю, на відео зафіксоване перше застосування німецьких високоточних снарядів Vulcano GLR.

Vulcano GLR призначені для ведення стрілянини з 155-мм САУ зі стволом 52-го калібру. Їхня дальність становить 70-80 км з точністю до 1 м. Розкривають їхній потенціал, наприклад, німецькі САУ PzH 2000.

Джерело: Thomas C. Theiner