Excalibur, TB2 або Vulcano: чим ЗСУ могли вдарити по переправі росіян через Дніпро

Українські сили оборони завдали високоточного удару по переправі через річку Дніпро, яку росіяни використовували для перекидання своїх військ.

7 вересня у мережі з’явилося відео, на якому рашисти намагалися перетнути річку за допомогою переправи, але під час виходу на понтонний міст їх прицільним вогнем накрили ЗСУ.

Військовий аналітик Моше Шварц встановив геолокацію ролика.

За його свідченнями, ця понтонна переправа була біля селища Козацьке у Херсонській області.

I’ve geolocated this meme video of Russian forces crossing the Dnipro River near Kozatske and coming under Ukrainian artillery fire.

46.779935,33.330304

Date unknown but assume recent as soldier recording video says crossing was struck “today”.

H/t @wartranslated

pic.twitter.com/qNWCJB2JKY

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 7, 2022