Оккупанты угрожают “национализировать” жилье украинцев, которые не вернутся к октябрю — Генштаб

Сентябрь, 08 в 19:14

Оккупанты угрожают “национализировать” жилье жителей на временно захваченных ими территориях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 8 сентября.

Речь идет о жителях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

— В ходе подготовки к “референдумам” оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают “национализировать”, — сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается также, что ракетные войска и артиллерия наземных группировок ВСУ продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.

Сейчас смотрят

В течение текущих суток авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив два взводных опорных пункта, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники и два зенитных ракетных комплекса врага.

Также подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА. Потери противника уточняются.