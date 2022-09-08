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Факты / Україна

Оккупанты угрожают “национализировать” жилье украинцев, которые не вернутся к октябрю — Генштаб

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
боєць на заході сонця
Фото: Depositphotos

Оккупанты угрожают “национализировать” жилье жителей на временно захваченных ими территориях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 8 сентября.

Речь идет о жителях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

— В ходе подготовки к “референдумам” оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября.

В случае отказа жилье российские захватчики угрожают “национализировать”, — сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается также, что ракетные войска и артиллерия наземных группировок ВСУ продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.

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В течение текущих суток авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив два взводных опорных пункта, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники и два зенитных ракетных комплекса врага.

Также подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА. Потери противника уточняются.

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Источник: Генштаб ВСУ
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