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Факти / Україна

Окупанти погрожують “націоналізувати” житло українців, які не повернуться до жовтня – Генштаб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
боєць на заході сонця
Фото: Depositphotos

Окупанти погрожують “націоналізувати” житло мешканців на тимчасово захоплених ними територіях. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 вересня.

Йдеться про мешканців Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

— В ході підготовки до “референдумів” окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня.

У разі відмови житло російські загарбники погрожують “націоналізувати”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається також, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

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Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши два взводних опорних пункти, шість районів зосередження живої сили та військової техніки і два зенітних ракетних комплекси ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Наразі втрати противника уточнюються.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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