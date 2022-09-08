Окупанти погрожують “націоналізувати” житло українців, які не повернуться до жовтня – Генштаб

Вересень, 08 в 19:14

Окупанти погрожують “націоналізувати” житло мешканців на тимчасово захоплених ними територіях. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 вересня.

Йдеться про мешканців Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

— В ході підготовки до “референдумів” окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують “націоналізувати”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається також, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

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Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши два взводних опорних пункти, шість районів зосередження живої сили та військової техніки і два зенітних ракетних комплекси ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Наразі втрати противника уточнюються.