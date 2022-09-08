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Факты / Україна

Телефоны отобрали, все молчат: оккупанты ничего не говорят мобилизованным о ситуации на фронте

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Телефоны отобрали, все молчат: оккупанты ничего не говорят мобилизованным о ситуации на фронте

Мобилизированный личный состав 1 армейского корпуса российской оккупационной армии, который преимущественно состоит из жителей “ДНР”, массово переводят на военный контракт.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Сами военные согласия на контракт не давали и узнают об изменении статуса постфактум.

Также новоприбывшим ничего не говорят о сумме будущей зарплаты и сроках начисления.

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По информации ГУР, на оккупированных территориях Херсонской области на переднем крае держат личный состав, который недавно прибыл на войну. Эти военные вообще не владеют текущей информацией о ситуации на фронте.

Они не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку телефоны отобрали, а командование об этом ничего не говорит.

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Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние три недели.

Главное управление разведки Украины сообщает, что российское командование делает все возможное, чтобы информационная изоляция подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что “все идет по плану”.

Источник: Главное управление разведки

Фото: Главное управление разведки

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