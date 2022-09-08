Телефоны отобрали, все молчат: оккупанты ничего не говорят мобилизованным о ситуации на фронте
Мобилизированный личный состав 1 армейского корпуса российской оккупационной армии, который преимущественно состоит из жителей “ДНР”, массово переводят на военный контракт.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Сами военные согласия на контракт не давали и узнают об изменении статуса постфактум.
Также новоприбывшим ничего не говорят о сумме будущей зарплаты и сроках начисления.
По информации ГУР, на оккупированных территориях Херсонской области на переднем крае держат личный состав, который недавно прибыл на войну. Эти военные вообще не владеют текущей информацией о ситуации на фронте.
Они не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку телефоны отобрали, а командование об этом ничего не говорит.
Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние три недели.
Главное управление разведки Украины сообщает, что российское командование делает все возможное, чтобы информационная изоляция подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что “все идет по плану”.
Источник: Главное управление разведки