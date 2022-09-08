Телефони відібрали, всі мовчать: окупанти нічого не говорять мобілізованим про ситуацію на фронті

Вересень, 08 в 16:02

Мобілізований особовий склад 1 армійського корпусу російської окупаційної армії, який переважно складається з мешканців “ДНР”, масово переводять на військовий контракт.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум.

Також новоприбулим нічого не говорять про суму майбутньої зарплати та терміни нарахування.

Зараз дивляться

За інформацією ГУР, на окупованих територіях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну. Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті.

Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування про це нічого не говорить.

Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні три тижні.

Головне управління розвідки України повідомляє, що російське командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась якомога довше і особовий склад вважав, що “все іде за планом”.

Джерело: Головне управління розвідки

Фото: Головне управління розвідки