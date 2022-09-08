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Факты / Украина

В Еленовку в ближайшие дни прибудет миссия ООН для расследования гибели пленных

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ООН
Фото: Depositphotos

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшее время прибыть в оккупированную Еленовку Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

— Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения, — сказала она.

Представитель ООН добавила, что глава миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов.

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— Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам, – отметила она.

Ди Карло также поблагодарила Украину и Россию “за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии” и заявила, что ООН рассчитывает на их дальнейшую поддержку.

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