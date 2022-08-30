Август, 30 в 17:30

Источником взрыва в колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос издания DW.

– А именно – капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ, – указывают прокуроры.

К такому выводу следствие пришло по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов по применению частей, подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и применения инженерных частей и подразделений.

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— В то же время в уголовном производстве продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз, — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Погибли, в частности, бойцы полка Азов.

Украина не получила от РФ официальных списков погибших и раненых воинов. В Офисе генпрокурора сначала проинформировали об около 40 погибших и 130 раненых. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших.

В Bellingcat проинформировали, что враг готовился к убийству украинских военных в Еленовке и выкопал заранее могилы для их захоронения.