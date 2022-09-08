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Факти / Україна

В Оленівку найближчими днями прибуде місія ООН для розслідування загибелі полонених

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ООН
Фото: Depositphotos

Місія ООН зі з’ясування фактів має в найближчим часом прибути до окупованої Оленівки Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.

– Розслідувальна місія, (яка має прибути) до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення, – сказала вона.

Представниця ООН додала, що голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів.

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– Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів, – зазначила вона.

Ді Карло також подякувала Україні та Росії “за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії” й заявила, що ООН розраховує на їхню подальшу підтримку.

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