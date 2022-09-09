В ООН підтвердили заборону РФ доступу до українських військовополонених

Вересень, 09 в 18:27

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в України підтвердила, що Росія забороняє доступ до військовополонених.

– Це тим більш тривожно, що ми задокументували катування і жорстоке поводження проти військовополонених, які перебувають під владою Росії або утримуються її збройними силами чи повʼязаними з нею формуваннями, – заявила вона на брифінгу в Женеві.

Нагадаємо, що місія ООН зі з’ясування фактів має найближчим часом прибути до окупованої Оленівки Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених.

У ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули, зокрема, бійці полку Азов.

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Україна не отримала від РФ офіційні списки загиблих та поранених воїнів. В Офісі генпрокурора спочатку поінформували про близько 40 загиблих та 130 поранених. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих.