Сентябрь, 10 в 17:55

Германия будет помогать Украине с разминированием территорий.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время посещения саперов в Большой Дымерке в Киевской области.

– Среди этой войны жизнь в Украине как-то продолжается. Там, где уже не ездят танки, ощущаются следы войны. Поэтому мы оказываем конкретную поддержку, например, в разминировании. Восстановить страну на заминированной местности невозможно, – написала Бербок в Twitter.

Mitten in diesem Krieg geht das Leben in der #Ukraine irgendwie weiter. Die Spuren des Krieges sind auch dort noch spürbar, wo Panzer nicht mehr rollen. Deshalb unterstützen wir auch konkret zB bei der #Entminung. Ein Land auf vermintem Terrain wiederaufzubauen geht nicht. pic.twitter.com/3O957t5tUH Сейчас смотрят — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 10, 2022

По данным издания Süddeutsche Zeitung, Германия уже поддерживает гражданский проект по разминированию в Большой Дымерке.

Федеральное правительство страны выделило €6 млн на обезвреживание взрывоопасных предметов неправительственной организацией Halo. К концу года планируется увеличение финансирования этого проекта еще на один миллион.

Отметим, что Анналена Бербок прибыла в Украину в субботу, 10 сентября. Своим визитом глава МИД продемонстрировала, что Германия будет продолжать поддерживать Украину снабжением оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью столько, сколько потребуется.

Это уже второй визит Бербок в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. В прошлый раз она посетила Бучу Киевской области.