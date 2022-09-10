Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Германия поможет Украине с разминированием территорий – глава МИД

Валентина Чорна, редактор ленты
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Германия будет помогать Украине с разминированием территорий.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время посещения саперов в Большой Дымерке в Киевской области.

– Среди этой войны жизнь в Украине как-то продолжается. Там, где уже не ездят танки, ощущаются следы войны. Поэтому мы оказываем конкретную поддержку, например, в разминировании. Восстановить страну на заминированной местности невозможно, – написала Бербок в Twitter.

По данным издания Süddeutsche Zeitung, Германия уже поддерживает гражданский проект по разминированию в Большой Дымерке.

Федеральное правительство страны выделило €6 млн на обезвреживание взрывоопасных предметов неправительственной организацией Halo. К концу года планируется увеличение финансирования этого проекта еще на один миллион.

Отметим, что Анналена Бербок прибыла в Украину в субботу, 10 сентября. Своим визитом глава МИД продемонстрировала, что Германия будет продолжать поддерживать Украину снабжением оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью столько, сколько потребуется.

Это уже второй визит Бербок в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. В прошлый раз она посетила Бучу Киевской области.

Читайте
Существует перспектива новых поставок тяжелого вооружения из Германии – Шмыгаль

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка