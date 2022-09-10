Вересень, 10 в 17:55

Німеччина допомагатиме Україні з розмінуванням територій.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час відвідин саперів у Великій Димерці на Київщині.

– Серед цієї війни життя в Україні якось триває. Там, де вже не їздять танки, ще відчуваються сліди війни. Тому ми також надаємо конкретну підтримку, наприклад, у розмінуванні. Відновити країну на замінованій місцевості неможливо, – написала Бербок у Twitter.

Mitten in diesem Krieg geht das Leben in der #Ukraine irgendwie weiter. Die Spuren des Krieges sind auch dort noch spürbar, wo Panzer nicht mehr rollen. Deshalb unterstützen wir auch konkret zB bei der #Entminung. Ein Land auf vermintem Terrain wiederaufzubauen geht nicht. pic.twitter.com/3O957t5tUH Зараз дивляться — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 10, 2022

За даними видання Süddeutsche Zeitung, Німеччина вже підтримує цивільний проєкт з розмінування у Великій Димерці.

Федеральний уряд країни виділив €6 млн на знешкодження вибухонебезпечних предметів неурядовою організацією Halo. На кінець року планується збільшення фінансування цього проєкту ще на один мільйон.

Зазначимо, що Анналена Бербок прибула в Україну у суботу, 10 вересня. Своїм візитом глава МЗС продемонструвала, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну постачанням зброї, а також гуманітарною та фінансовою допомогою стільки, скільки буде потрібно.

Це вже другий візит Бербок до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Минулого разу вона відвідала Бучу Київської області.