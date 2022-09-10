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Факти / Україна

Німеччина допоможе Україні з розмінуванням територій – глава МЗС

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Німеччина допомагатиме Україні з розмінуванням територій.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час відвідин саперів у Великій Димерці на Київщині.

– Серед цієї війни життя в Україні якось триває. Там, де вже не їздять танки, ще відчуваються сліди війни. Тому ми також надаємо конкретну підтримку, наприклад, у розмінуванні. Відновити країну на замінованій місцевості неможливо, – написала Бербок у Twitter.

За даними видання Süddeutsche Zeitung, Німеччина вже підтримує цивільний проєкт з розмінування у Великій Димерці.

Федеральний уряд країни виділив €6 млн на знешкодження вибухонебезпечних предметів неурядовою організацією Halo. На кінець року планується збільшення фінансування цього проєкту ще на один мільйон.

Зазначимо, що Анналена Бербок прибула в Україну у суботу, 10 вересня. Своїм візитом глава МЗС продемонструвала, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну постачанням зброї, а також гуманітарною та фінансовою допомогою стільки, скільки буде потрібно.

Це вже другий візит Бербок до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Минулого разу вона відвідала Бучу Київської області.

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